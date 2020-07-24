Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила новым пикантным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страничку знаменитости.

На новом снимке Анастасия Квитко лежит на шезлонге, демонстрируя пышны формы в довольно откровенном купальнике, обнажающем ее ягодицы.

Снимок, судя по комментариям, очень понравился фолловерам модели.

«Так сладко», «Красота без границ», «Абсолютно потрясающий шедевр», «Великолепное эффектное тело, настолько вкусное, ты богиня, я люблю тебя», «Так горячо», «Вау, ты светишься», - пишут в сети.

Ранее модель порадовала пляжными кадрами, где позирует в бикини яркой расцветки – в сиреновом цвете. Верх купальника едва прикрывает пышную грудь знаменитой красавицы, на ней она и решила сделать акцент. Квитко сидит у бассейна и загорает, демонстрируя свое роскошное тело и смуглую кожу.

Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и солнцезащитные очки. Кроме того, она использовала макияж в натуральных тонах.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топе.