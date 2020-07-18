Топ-модель Кендалл Дженнер отправилась на отдых, где покрасовалась в черном бикини
Как передает Politeka.net, соответственными кадрами она поделилась в сети.
Очень востребованная на показах и в рекламных кампаниях крупнейших модных домов модель Кендалл Дженнер объединила вокруг себя десятки миллионов фанатов на своей странице в Instagram.
В своем микроблоге брюнетка регулярно выкладывает различные фотографии. В этот раз она показала изящную фигуру в черном купальнике в необычно красивой фотосессии, сделанной на берегу залива. Модель спрятала лицо под кепкой и не смотрела в кадр.
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«Не земля 📍 несколько недель назад», - лакончино подписала снимок Кендалл.
Напомним, Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает миллионы лайков и комментариев.
Ранее мы сообщали, что Кендалл Дженнер порадовала поклонников горячим фото с яхты.
На снимке Кендалл позирует в желтом раздельном бикини на борту яхты. 23-летняя модель демонстрирует стройную подтянутую фигуру.
На девушке совсем нет макияжа, а волосы просто собраны в пучок.
Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе
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