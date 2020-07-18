Топ-модель Кендалл Дженнер отправилась на отдых, где покрасовалась в черном бикини

Как передает Politeka.net, соответственными кадрами она поделилась в сети.

Очень востребованная на показах и в рекламных кампаниях крупнейших модных домов модель Кендалл Дженнер объединила вокруг себя десятки миллионов фанатов на своей странице в Instagram.

В своем микроблоге брюнетка регулярно выкладывает различные фотографии. В этот раз она показала изящную фигуру в черном купальнике в необычно красивой фотосессии, сделанной на берегу залива. Модель спрятала лицо под кепкой и не смотрела в кадр.

«Не земля 📍 несколько недель назад», - лакончино подписала снимок Кендалл.

Напомним, Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает миллионы лайков и комментариев.

Ранее мы сообщали, что Кендалл Дженнер порадовала поклонников горячим фото с яхты.

На снимке Кендалл позирует в желтом раздельном бикини на борту яхты. 23-летняя модель демонстрирует стройную подтянутую фигуру.

На девушке совсем нет макияжа, а волосы просто собраны в пучок.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер без зубов напугала внешним видом: "Боже, что случилось..."

Также Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер полностью разделась для фото: «Я довольна…»