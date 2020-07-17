Популярный российский певец Сергей Лазарев показал своего сына в плавках

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым семейным фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке певец позирует со своим сыном Никитой на свежем воздухе. Отец и сын решили для фото одеться одинаково: на них простые белые футболки и плавки. Свои образы они дополнили очками.

Лазарев трогательно держит сына за руку, демонстрируя свою близость на камеру. Никита при этом счастливо улыбается.

«Группа в полосатых плавках», - подписал снимок артист.

Поклонники Лазарева не могли не отреагировать на такое фото.

«Какие солнышки», «Двое из ларца», «Никитка так быстро вырос», «Милее ничего не видела», «Что за красавчики», «Как это здорового получилось папа с сыном», «Какие вы милые загляденье. Никита уже скоро догонит своего папу будете вместе разбивать сердца всех девушек», «Классные ну в вашей группе не хватает маленькой принцессы в полосатом купальнике», «Очаровательные ножки... У обоих», «Папина копия», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лазарев удивил кадрами из отдыха с другой девушкой.

В сети появились кадры из отдыха Лазарева с молодой красоткой.

«Как думаете это девушка Сергея ? #лазарев#сергейлазарев», - сказано под роликом.

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