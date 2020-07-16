Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик удивила поклонников новой ролью

Как передает Politeka.net, актриса сыграет в новом телесериале «18-летний олигарх», производством которого займется «Квартал 95» и телеканал «Украина». Сообщение о сериале появилось в Инстаграм телеканала.

Сообщается, что Ребрик сыграет эффектную блондинку. Женщина сыграет бывшую любовницу олигарха, от которого она родила внебрачную дочь. По сюжету комедийного фильма, олигарх Эдуард решает передать свой бизнес 18-летней дочери Леси. Правда, найти общий язык с дочкой у него получается с трудом, так как до ее совершеннолетия знаком мужчина с ней не был.

39-летняя Лилия Ребрик отметила, что в теории и сама могла бы быть матерью 18-летней дочки. Но в ее жизни все сложилось совсем иначе. Как известно, сегодня Лилия воспитывает двоих дочек 7-ми и 2-х лет.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик в первую очередь известна как телеведущая. С 2017 года она ведет утреннее шоу «Утро с Украиной». Однако мало кто знает, что женщина является актрисой Киевского академического молодого театра.

Как известно, съемки комедийного мини-сериала уже стартовали в Киеве. Также известно, что в "Квартале 95" планируют снять еще три сериала для этого канала. Сообщается, что главные роли в сериале сыграют Иван Оганесян и Ирина Гришак.

Напомним, что Лилия Ребрик устроила влажные игры в купальнике, видео: "Мечтала давно".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в кожаном платье показала, чем ее наградила природа: «Давно мечтала…».

Также Politeka писала, что гибкая Лилия Ребрик свела с ума нереальной позой без одежды: "Это моя фишка".