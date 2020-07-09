Бывшему главе Нацбанка Якову Смолию "подарили" гроб, обвинив в коррупции.

Как сообщает Politeka.net, о такой акции он сам написал на своей странице в Twitter, показав красноречивое фото.

Вечером 8 июля неизвестные активисты приехали в поселок, где живет Яков Смолий, и оставили у его ворот яркий сюрприз. Они принесли гроб в натуральную величину, забив в крышку длинный кол. Вдоль забора выстроили ряд похоронных венков и украсили их плакатами, которые гласят: "Смолия ждут суд и тюрьма"; "Смолий лоббирует российский бизнес"; "путь коррупции - в один конец" и так далее.

"Украинский вечер. Без комментариев", - написал Яков Смолий в социальной сети.

Представители НБУ считают произошедшее "спектаклем с плохим сценарием" против политики, чиновников и экс-чиновников ведомства. Как предполагает пресс-служба, вскоре гробы с венками принесут и действующим сотрудникам.

Пользователи соцсетей прокомментировали ситуацию, многие возмутились таким протестом:

"Держитесь"; "Это им вернется, вот увидите"; "Написано одной рукой, сделано одним человеком. Пишите заявление в полицию".

Ранее украинский блогер Игорь Лесев напомнил о скандальном решении Якова Смолия, которое затронуло всех жителей Украины:

"Когда долларовый капитал заводился в ОВГЗ – курс доллара искусственно повышался. А когда капиталы выводят за границу – уже повышается курс гривны. Это абсолютно преступная деятельность по отношению к каждому украинцу".

Как отметил Игорь Лесев, Яков Смолий - это прямое продолжение Валерии Гонтаревой, которая сделала украинцев "в три раза беднее" и обогатила экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что НБУ предупредил об инфляции, цены и курс валют ударят по карманам украинцев: что нужно знать.

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