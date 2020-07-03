В Минфине рассказали, какой будет экономическая ситуация в Украине после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ

Как сообщает Politeka.net, об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в эфире программы "Право на власть". По мнению главы финансового ведомства, смена главы НБУ никак не отразится на украинцах и экономической ситуации в стране в целом. Кроме этого, отставка не сможет повлиять на курс доллара.

Отмечается, что колебания курса и обесценивание украинской гривны, которые наблюдались в обменниках после того, как Смолий подал заявление об отставке, всего лишь временное явление. На данный момент нет объективных причин для того, чтобы курс стремительно пошел вверх. Смена руководства НБУ не должна расшатать ситуацию в Украине.

«Все у нас в порядке. Мы имеем макроэкономическую стабильность, выполняем бюджет. Пик кризиса уже позади», - заявил Марченко.

По его словам, план по налоговым поступлениям был увеличен на 6 млрд гривен. Доходную часть в Минфине намерены выполнить, что позволит вовремя выплачивать зарплаты и пенсии в полном объеме.

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Президент принял его заявление и передал на рассмотрение Верховной Рады. 3 июля парламент поддержал отставку Смолия. «За» проголосовали 286 народных депутатов.

Напомним, что дополнительные выплаты одобрены, в Кабмине уточнили, кому ждать денег: "Более 45 миллиардов...".

Как сообщала Politeka, Смолия отправили в отставку, скандальные детали: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Также Politeka писала, что суммы пособий пересчитали, на работу можно не спешить: кому раздадут тысячи гривен просто так.