Автобус с украинцами разбился в Польше: "Моментально загорелись...

Авария произошла 2 июля возле населенного пункта Богуславице Силезского воеводства.

В результате ДТП пострадали 36 человек. Кроме украинцев, пострадали двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета, а также военный вертолет Mi-8.

Выяснилось, что у автоцистерны, которая перевозила неизвестный сыпучий материал неожиданно лопнула шина, из-за чего она врезалась в пассажирский автобус, а затем в другой грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества. Оба транспортных средства моментально загорелись.

Отставка Смолия сорвала Украине транзакцию десятилетия

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что отставка главы Нацбанка Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" по размещению еврооблигаций. По словам министра, отставка главы Центробанка - неординарное событие для инвесторов, поэтому размещение пришлось отменить.

"Вчера состоялось одно важное событие - оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - рассказал Марченко.

Гривна ушла на дно, НБУ добил украинцев новым курсом валют: что будет с долларом

Новый курс доллара огорошит украинцев в банках и обменниках.

Государственный регулятор в лице НБУ опубликовал свежий курс валют на сегодня, 3 июля.

Национальный банк после информации об отставке главы Якова Смолия рекордно опустил гривну по отношению к курсам евро и доллара.

Так, американский доллар впервые с апреля 2020 года поднялся выше отметки в 27 гривен. Тогда он составлял 27,04 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля – 27,20 гривен/$.

Таким образом, НБУ установил официальные курсы валют на 3 июля на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2718,01 гривен (+0,41 грн)

– 100 евро – 3065,92 гривен (+0,66 грн).

Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.

Как сообщала Politeka, доллар взметнется вверх, новый курс валют в июле неизбежен: украинцам озвучили новые цифры.

Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.