Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая стала известной благодаря участию в показах Victoria's Secret, поделилась фотографиями с отдыха
Красотка опубликовала свежие фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Она была одета в шелковое мини платье, под которое не стала надевать белье. Девушка позировала на камеру, показывая себя со всех сторон. На одном из фото она предстала в обнимку со своим парнем, на втором высоко задрала платье, оголив округлые бедра.
Кроме этого, Жизель сделала необычные портреты, которые благодаря макияжу выглядели соблазнительно. Стоит отметить, что на фото можно в деталях рассмотреть идеальную фигуру ангела Victoria's Secret.
За полчаса пост Жизель собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Прекрасная», «Ошеломляюще. Так красиво», «Красивая детка. Давай еще», «Сногсшибательная милая великолепная женщина», «Супер», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Жизель Оливейра устроила традиционную домашнюю фотосъемку, выбрав для фото прозрачную кофту и джинсовые штаны. Оливейра сделала себе непривычно яркий макияж. Обычно, она красится более сдержанно.
Кроме этого, недавно модель сверкнула красотой в шляпке и необычном топе, под который забыла надеть белье.
Напомним, что Жизель Оливейра еле удержала топ на ниточках: фото на грани приличия.
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра распахнула пиджак, наплевав на отсутствие белья: "Заслуживает поклонения".
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сразила откровенными позами без штанов: "Сладкая леди".