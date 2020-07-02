Общественный деятель Андрей Пальчевский возмутился тем, как иностранные послы отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook, передает Politeka.net. Пальчевский отметил, что деньги – это тема, которая касается каждого из нас.

«Обратите внимание на хамское поведение послов иностранных государств, которые рассказывают нам, какого банкира наше государство должно поставить для нашего народа. Мы уже наслушались всех этих грантоедов, мы уже наслушались всех этих товарищей, которые нам вовсе не товарищи, а товарищи наших олигархов», - заявил общественный деятель.

Он напомнил, как бывший президент Польши Александр Квасневский, который является другом бывшего президента Украины Петра Порошенко, призывал прекратить его преследование, называя это нарушением демократии.

«Некий Квасневский…говорит нам: «не трогайте Петю, не трогайте, это нарушение демократии». А как денег на миллиарды увести, так это не нарушение. И одни только словечки. Как только начинают прижимать какого-то Смолия. Скажите, что Смолий сделал хорошего для украинского народа? Зато он, видимо, много сделал для американского народа, немецкого, польского и всех других народов, которые заинтересованы, чтобы мы оставались там, где мы есть, а именно - в заднице», - заявил Пальчевский.

По мнению Пальчевского, всех их нужно вызвать на ковер и поставить туда, где мы находимся.

Напомним, что Андрей Пальчевский экстренно обратился к украинцам из-за нового закона: "Уроды решили запретить нам говорить!".

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл подноготную дела Порошенко, упрятать сложно: "Наших атаманов крышуют...".

Также Politeka писала, что судьба "Слуг народа" оказалась в руках Порошенко, Пальчевский раскрыл нюанс: "Тучи сгущаются".