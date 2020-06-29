Украинские чиновники решили предупредить граждан о том, что в ближайшее время карантин, введенный из-за вируса из Китая, будет ослаблен

Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА, планируется вернуть одну из самых главных потребностей людей.

Так, соответствующее решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что в области будет восстановлено внутриобластное сообщение. Это произойдет уже с первого июля.

Предусматривается, что в нем должны быть заняты только сидячие места. Все пассажиры должны быть в масках. Также обязательным будет температурный скрининг.

Кроме того, будет разрешена работа спортзалов, но при условии, что там будет находиться не более десяти человек. Также с первого июля открываются стадионы и спортивные площадки.

Разрешаются групповые тренировки до десяти человек на открытом воздухе.

До этого мы писали, что стали известны новые правила самоизоляции и обсервации при пересечении госграницы

Новые изменения от правительства предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации человека, который прибыл из страны или являющегося гражданином страны с широким распространением вируса, в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования, проведенного после пересечения государственной границы.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.