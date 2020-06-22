Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала идеальную фигуру в необычном белье нюдового оттенка
Так, в этот раз Даша показала достоинства своей фигуры в модном белье пастельного оттенка и восхитила стройностью. Как известно, певица активно ухаживает за собой, ходит к косметологу на процедуры и занимется спортом. В этот раз звезда отдыхала в СПА-салоне, о чем и рассказала в социальной сети, пишет Politeka.
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Певица появилась в белье бежевого цвета с интересным принтом. Верх комплекта выполнен в виде топа с плотными лямками, а на трусиках с завышенной талией изображен ключ.
На одном фото Астафьева позирует с бокалом шампанского и клубникой возле стеклянных дверей. На другом изображении певица запечатлена за дверью сауны. Образ артистка дополнила собранными в пучок волосами и солнцезащитными очками.
«Воскресенье - день для себя✨ Укромное местечко для двоих, все и сразу в одной комнате... SPA на любой вкус, и сразу в надежные руки массажистов💞 Неизменный уровень лучших специалистов мира .. Спасибо огромное СПА-салону, мы рады быть избалованными в вашей компании 🤞🥳», - написала Даша, показав, как получать "настоящий кайф и наслаждение", как отметили сами поклонники:
Также новым кадром Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.
Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.
«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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