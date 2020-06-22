Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь в вопросе РФ

Он подчеркнул, что международное сообщество должно оказывать давление на Россию и не допустить ее возвращения в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано 21 июня.

Зеленский отметил, что сейчас вопрос поиска мира с Россией является "самым сложным и запутанным", поэтому Украине нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе переговоров.

При этом Зеленский выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо за то, что тот выступил против идеи президента США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую семерку.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет оказывать давление на Россию в этом вопросе", − заявил Зеленский.

Напомним, в начале июня Трюдо сделал следующее заявление: "Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает пренебрежительно относиться с международным правилам и нормам, поэтому она остается вне группы G7 и будет оставаться вне этой группой", - заявил Трюдо.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.