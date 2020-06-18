Корейская модель Ким Ли, которую называют местной Ким Кардашьян, похвасталась невероятными изгибами в дерзком наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«К лету готова!» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует в крохотном боди, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. При этом лицо девушка решила прикрыть при помощи больших очков. Кадр стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественный ракурс», «роскошный вид», «это просто космический вид», «красотка!», «богиня», «вот это я понимаю, подготовилась так подготовилась», - пишут они.

До этого мы сообщали, что модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, в платье с вырезом призналась, что любит страсть.

«Делайте все в жизни со страстью, боритесь, любите, плачьте только до тех пор, пока это не надоест... 🤎», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует в платье с вырезом, демонстративно задрав ногу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черт, хороша», «выглядишь в этом платье просто отпадно», «классика тебе к лицу», «куколка», «огонь!», «вот что значит красота», «божественный вид», «красотка!», - пишут они.

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