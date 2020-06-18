Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект президета Зеленского о народовластии и всеукраинском референдуме

В четверг, 18 июня, законопроект №3612 поддержали свои голосами 252 депутата.

Представляя законопроект, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук отметил, что документ предусматривает возможность электронного голосования. С проекта убрали консультативные референдумы и предусмотрели обязательность результатов референдума для Верховной Рады и президента.

Законопроект предусматривает следующее:

для назначения референдума требуется не менее 3 миллиона подписей граждан Украины;

на референдум может выноситься один вопрос;

средств на проведение референдума выделяют из государственного бюджета;

впервые создаются инструменты для электронного голосования с учетом угроз с точки зрения безопасности;

Что можно выносить на референдум, согласно законопроекту:

внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;

вопросы общегосударственного значения;

вопросы изменения территории Украины;

вопросы прекращения действия законов или их положений.

На референдум НЕ могут выносить вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;

Направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

О законопроектах по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

Унесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним, 9 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о всеукраинском референдуме.

17 июня законопроект поддержал комитет.

Проект законо определяет такие условия проведения референдума:

не менее 300 избирателей должны сформулировать вопрос на референдум и сформировать инициативную группу из 60 человек;

сбор 3 млн подписей в двух третях административно-территориальных единиц в бумажной и электронной форме;

президент обязан издать указ о проведении референдума в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания этого указа.

референдум может быть приостановлен в случае открытия конституционного производства о конституционности вопроса Конституционным Судом.

Отмечается,что международные организации дали позитивные отзывы относительно данного проекта закона. Кроме того, он был направлен на заключение Венецианской комиссии.

Напомним, новый закон заработал в Украине, избежать налогов не выйдет: «теперь плательщики смогут…»

Как сообщала Politeka, в дома украинцев начнут проникать без разрешения, закон уже в Раде: "о вас и ваших правах там ничего нет"

Также Politeka писала, что вступил в силу закон, от которого зависят зарплаты: что изменится для украинцев.