Это слишком горячо, чтобы быть правдой

Скандинавская богиня похвасталась горячими кадрами на пляже, от котрых невозможно устоять

Как передает Politeka.net, новыми горячими кадрами знаменитость подразнила пользователей Instagram. (Чтобы посмотреть проскролльте вниз)

Хильда Осланд (Hilde Osland) – популярная инстаграм-модель и блогерша, певица, участница телевизионных шоу.

В какой-то момент она поняла, что с таким телом кутаться в ворох зимней одежды 9 месяцев в году является преступлением, поэтому перебралась в Австралию. Теперь девушка сводит с ума подписчиков (которых уже больше чем 3,4 миллиона) соблазнительными откровенными пляжными и не только снимками.

Хильда Осланд, которую окрестили «скандинавской богиней», любит выставлять напоказ свои умопомрачительные изгибы, поэтому ее подписчикам скучать не приходится. Страничку она ведет довольно активно, постоянно подогревая интерес к своей персоне.

Новая фотосессия Осланд уже привлекла большое внимание ее поклонников, набрав более 141 тысячи лайков. Поклонник наводнили раздел комментариев сообщениями, восхищающимися красотой Хильды.

«Слишком горячо, чтобы быть правдой», «Ты как молодая Клаудия Шиффер», «Великолепная», «Ты идеальная», «Настоящая русалка», - пишут в Сети.

Напомним, что популярная модель поигралась в чулках на кровати, смелые кадры: "Слишком сочно".

Также Politeka писала, что загорелая красотка показала, как получает наслаждение в бассейне: "Без комплексов".

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