Новая любовь Эдгара Каминского, экс-мужа Славы Каминской из «НеАнгелов», показала, чем соблазняет мужчин

У себя в сториз в сети Инстаграм Ольга Богатая опубликовала серию видео с балкона, где она проводила тренировку, передает Politeka.net. Девушка была одета в нижнее белье спортивного кроя. Она прошлась по балкону соблазнительной походкой, засветив свою упругую пятую точку.

После этого красотка стала выгибаться около поручней, а в конце вовсе встала на мостик. Все это сопровождалось очень красивой музыкой. Смотреть такое видео спокойно просто невозможно.

Стоит отметить, что Ольга показала отличную физическую форму. Видно, что она в гармонии со своим телом, в отличии от Славы Каминской, которую муж обвинял в чрезмерной тяге к пластическим операциям.

Ранее мы писали, что Ольга Богатая была арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. После того, как роман с Каминским стал публичным, ее личная жизнь привлекает внимание среди пользователей сети. Известно, что у Ольги есть сын от предыдущих отношений. С детьми Каминского она тоже знакома.

Слава Каминская недавно впервые прокомментировала новую любовь экс-мужа. Она заявила, что ей жаль Ольгу, так как Эдгар, по ее словам, не имеет многих мужских качеств, которые нужны женщине.

Напомним, что счастливая Каминская наконец-то показала нового любовника: "Так похож на Эдгара...".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" резко высказалась о бывшем муже и его новой любовнице: "Жаль ее...".

Также Politeka писала, что любовницы Павлика, Остапчука и Каминского в бикини показали, чем соблазнили звезд: "Какие конфетки!".