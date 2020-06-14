Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников внезапным фото с новой «свекровью»

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с Натальей Гордиенко, а в сториз – фото с ее сыном, передает Politeka.net. Выяснилось, что Гордиенко – мать известных политиков Александра и Сергея Кацубы. Сергей Кацуба был народным депутатом от Партии регионов, а Александр был депутатом Харьковской городской рады. Судя по профилю их матери, она поддерживает партию Шария.

Фото осталось бы не замеченным, если бы Слава не оставили под ним провокационную подпись.

«Свекрушненька», - написала Каминская под фото, намекнув на то, что отношения с новым возлюбленным у нее серьезные, и, вероятно, близятся к свадьбе.

Стоит отметить, что в комментариях у звезды оставили массу негативных отзывов о новом выборе Славы.

«Тааааккк.... интриги, скандалы, расследования. Слава вышла замуж? Кто он? Где он? Как он? Как ему? Как ей? Как всем? Как нам?», «Это мать политика Александра Кацубы и депутата Сергея Кацубы», «Серьезно?! "Свекрушенька", которая поддерживает Шария? Слов нет просто», «Слава, Вы расцвели просто на глазах...не знаю что и кто так влияет или повлиял», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминский похвастался необычными развлечениями в доме бывшей жены: "Она так привлекает....".

Как сообщала Politeka, Каминская накинулась на журналистов из-за своих пластических операций и романов: "Интернет все помнит".

Также Politeka писала, что дерзкая Каминская из «НеАнгелов» устроила стриптиз прямо на парковке: «Слава, тебя не узнать».