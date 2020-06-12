33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась формами в дерзком наряде, а также рассказала, как добиться такого же результата

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм и поделилась несколькими упражнениями для ягодиц.

"Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые! 😘 Лучшие упражнения для попы 🍑", - подписала кадр Каменских, на котором стоит к камеер спиной, в мини-шортиках, "тесном" топике и солнцезащитных очках.

Певица рассказала о базовых упражнениях "для вашей Ким":

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- Присед с широким разведением ног - идеально подходит, чтобы привести в порядок "мягкое место", ноги и внутренню часть бедра.

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Для этого упражнения встаньте прямо, расставьте ноги (стопы наружу), отведите таз назад и при вдохе сделайте присед, пока бедра не станут параллельными к полу, на выдохе поднимитесь и сожмите ягодицы;

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- Ягодичный мостик. Если сложно приседать, то в помощь это упражнение - и ваш "орешек" еще сможет изумить всех вокруг.

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Для этого упражнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и медленно поднимать и опускать таз;

- Отведение ног назад с упором на пол.

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Встаньте на колени и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой.

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Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15".

Пользователи кинулись с восторгом комментировать советы Насти:

"Как круто, что вы позиционируете здоровый образ жизни и спорт, а не " люби себя такой, какая есть" и все такое. 🔥"

"Попа как у Ким!!!!🔥👏"

"Красотка🔥"

"Спасибо , помогла 👌"

Ранее мы сообщали, горячая Каменских потрялса фигурой в белом бикини. Загорелая и подтянутая красотка выставила напоказ упругие "мячики" и плоский животик.

Напомним, радостная Каменских оголила живот и показала видео: «Беременная».

Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских показал, как правильно отжиматься.

Также Politeka писала, что Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов.