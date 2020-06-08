Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", рассказала о жизни после развода и новом избраннике

Год назад сеть поразила новость о разводе артистки и знаменитого хирурга, с которым она прожила несколько лет в браке и воспитывала двоих детей - Лауру и Леона. После официального расторжения брака звезда принялась уделять время своим детям и себе любимой. В виде исключения, сегодня в разделе Стори в Инстаграм Слава рассказала, как изменилась ее жизнь за это время и удалось ли ей найти свою любовь, пишет Politeka.

Не секрет, что певица весьма эксцентрична и умеет дерзко ответить любопытным фанатам. При этом знаменитость умело обходит тему, касающуюся своей новой любви. В этот раз она не только намекнула на существование новых отношений, но и показала нового возлюбленного, прикрыв лицо смайликом. Тем не менее на фото видно: мужчина очень похож на ее бывшего мужа.

Также, отвечая на вопрос, общается ли она с новой любовницей своего бывшего мужа, она ответила, что даже не знает ее и никогда не говорила с Ольгой Богатой (так зовут новую избранницу Эдгара Каминского, который состоит с ней в отношений уже много месяцев).

При этом недавно, в виде исключения, он показал, как веселился с детьми и самой Славой дома. Новые кадры вызвали немалый ажжиотаж в сети, ведь мужчина уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ольгой Богатой, но старается также не комментировать свой новый роман.

И хотя на семейном фото самой Славы нет, Эдгар специально отметил ее в подписи к снимку:

«Дети - главный антидепрессант 👧🏼👦🏻 Посоветуйте настольные семейные игры, вчера мы играли в «волшебные шарики» - хорошая игра на координацию движения и логику. Проигравший игрок @babaslavka запечатлела эмоции этой игры 😄», - написал Эдгар.

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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