Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", отдала детей бывшему мужу

Год назад сеть поразила новость о разводе артистки и знаменитого хирурга, с которым она прожила несколько лет в браке и воспитывала двоих детей - Лауру и Леона. После того, как пара рассталась, они долго не комментировали свое семейное положение, а о причинах их ссор известно не так много. Тем не менее, оправившись от сеймейных проблем, Эдгар завел новые отношения с ольгой Богатой, пишет Politeka.

А сегодня он показал на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проводит время с детьми на море без бывшей супруги. Похоже, мужчина решил отправиться с малышами на небольшой отдых, забрав Леона и Лауру у Славы.

При этом отметки под фото мужчина оставлять не стал, а вот комментаторы оказались куда многословнее:

«Повезло детям с родителями! Такой отдых не забудут🌹🌹🌹», «Вау! 😍», «Как хорошо,когда папа несмотря ни на что,находит время для деток😍👍», «С таким папой 🙌любой океан 🌊любое «море по колено» 👏🏻👏🏻👏🏻», «Приятно смотреть на такое фото, «Ангелочки❤️», «Какое шикарное фото !!!! Маленькая картинка , а передаёт весь смысл жизни 👍», «Детки конфетки 😍», «Прекрасное фото! Очень красиво👏 Предлагаю делать такие фото каждый год, а потом сделать слайды и смотреть как росли и менялись ваши дети💓», - написали поклонники.

При этом недавно, в виде исключения, он показал, как веселился с детьми и самой Славой дома. Новые кадры вызвали немалый ажжиотаж в сети, ведь мужчина уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ольгой Богатой, но старается также не комментировать свой новый роман.

И хотя на семейном фото самой Славы нет, Эдгар специально отметил ее в подписи к снимку:

«Дети - главный антидепрессант 👧🏼👦🏻 Посоветуйте настольные семейные игры, вчера мы играли в «волшебные шарики» - хорошая игра на координацию движения и логику. Проигравший игрок @babaslavka запечатлела эмоции этой игры 😄», - написал Эдгар.

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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