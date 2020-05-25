В сети появились редкие кадры украинской певицы Софии Ротару в детстве
Как передает Politeka.net, архивное фото опубликовали на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм. На черно-белом снимке стоит три девочки, одетые в скромные советские наряды. На шее у них повязаны пионерские платки. В юных девушках легко узнать сегодняшнюю звезду Софию Ротару – она стоит справа.
«Наша любимая София Ротару с подругами в школьные годы», - подписано фото.
Поклонникам очень понравился снимок. Многие заметили, что ранее не видели такого кадра.
«Какие редкие фото», «Ничего себе!», «Юная звездочка», - пишут поклонники.
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Ранее мы писали, что 72-летняя София Ротару удивила внешним видом в молодежной одежде. Артистка поделилась фото, на котором предстала в светло-синих джинсах, подвернутых снизу. Ротару распустила волосы, что придало ее образу особого шарма. Певица широко улыбалась и выглядела очень счастливой, хоть ее глаза и прикрывали солнечные очки.
Кроме этого, недавно Ротару вызвала настоящий фурор, когда в сети появились ее фото в компании кареглазого красавца. После концерта в Казахстане певица сфотографировалась с одним из поклонников. В комментариях к посту заметили, что на свой возраст Ротару выглядит просто восхитительно.
Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".
А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".
Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».