Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, что нужно добавить к запеченной курице с картошкой, чтобы это блюдо, несомненно, стало самым любимым

Как передает Рolitekа.net, Клопотенко поделился рецептом в своем микроблоге в Инстаграм, соблазнив шикарной курочкой на фото.

По словам кулинара, готовится такое блюдо очень просто - если знать главный секрет.

"Берете целую курицу, молоденький картофель, добавляете растительное масло, сливочное масло, соль, перец, специи. Готовите. Запах щекочет ноздри, слюна заполняет рот. Все такое горяченькое, хрустящее, сочное. Жадно отрываете ножку и вгрызаетесь. Наслаждение. Захотелось? Если вы уже собрались в магазин за этой проклятой курицей, потому что Евгений вас только что раздразнил не на шутку, то запомните: весь смысл этого блюда в специях. Берете классные специи - получаете классный вкус", - раскрыл детали шеф-повар.

Так, Клопотенко советует добавить к курице копченую паприку, гималайскую соль (можно и с прованскими травами), смесь перцев, а также французские или итальянские травы.

Пользователи поблагодарили мастера за рецепт и раскрытый секрет.

"Расскажите, пожалуйста, "секретный секрет» - как Евгений Клопотенко не толстеет от такой вкуснятины?) 😉"

"Ну умеете вы, Евгений, придать страсти еде!"

"Мм як смачно виглядає)"

"💯Гарно рассказали, слына точно потекла 😋"

Ранее мы сообщали, Клопотенко рассказал, как приготовить мясо, овощи и фрукты барбекю в домашних условиях. Как ни странно, больше всего пользователей восхитил способ приготовления бананов, а не мяса.

"Берете целые бананы, оставляете кожуру, вдоль делаете надрезы, фаршируете шоколадом, готовите. Посыпаете измельченным миндалем и чувствуете вселенскую любовь", - писал Клопотенко.

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Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.

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