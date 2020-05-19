У российской певицы Аллы Пугачевой кроме маленьких детей есть также два внука и одна внучка, которых ей подарила старшая дочь Кристина Орбакайте

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят взрослые внуки примадонны Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Сыну Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова Никите 28 лет. Парень очень сильно похож на своего отца внешне и голосом. Он, как и все из его знаменитой семьи, пробует себя в разных направлениях: кино, музыке, озвучке. У Никиты есть собственная группа, с которой он гастролирует. В 2017 году красавчик женился на модели Алене Красновой. Пара часто делится в сети совместными фото.

Младшему сыну Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова Дени уже исполнилось 22 года. Когда он был маленький, его родители долгое время не могли решить, с кем он будет жить. Парень очень любит свою семью, он трогательно отзывается у себя в соцсетях о младшей сестре Клавдии и младших детях примадонны Лизе и Гарри. Кроме этого, Дени в хороших отношениях со своим старшим братом. Недавно он снялся в рекламе вместе с матерью.

Кстати, в комментариях к фото стали обсуждать внешность братьев, отметив, что нос, губы и улыбки у них от Кристины, а брови, глаза и лоб отцовские.

Напомним, что самоуверенный внук Пугачевой снял клип на даче, зацепило не только бабушку: "Кошмар, не обижайся".

Как сообщала Politeka, обезумевший внук Пугачевой поглумился над известным музыкантом и снял все на видео: "Четко".

Также Politeka писала, что дерзкий внук Пугачевой не сдержался и устроил разборки, досталось даже бабушке: "У вас психические проблемы...".