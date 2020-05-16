Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд решила рассказать, как проводит самоизоляцию
Красотка опубликовала архивное фото, на котором предстала в пикантной позе, сообщает Politeka.net.
Эби позировала в леопардовом обтягивающем боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст и оголило упругие ягодицы.
Звезда наклонилась, выставив пятую точку во всей красе. Дополнили образ аксессуары.
Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы и смотрела из-под пышных ресниц.
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Я наконец-то снимаю новый контент в эти выходные и возвращаюсь к своей работе 💃🏻 Я готовлю больше, чем когда-либо, отдыхаю, смотрю свои любимые телешоу и просто пытаюсь извлечь максимум из этого кошмара 💆🏻♀️ Надеюсь, вы все в безопасности 💗 ВДМ прямо сейчас ?? Комментарий ниже 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - подписала кадр красотка.
За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Рэтчфорд выглядит просто чудесно, а это боди идеально пришлось ей по фигуре. Кроме того, фанаты обратили внимания на глаза красотки, в которых, по их мнению, можно утонуть.
"Красотка в леопарде", - написал один из фанатов.
Напомним, Эби Рэтчфорд позировала без белья, прикрывая роскошные формы рукой.
«Держи их крепче!», - написал один из фанатов.
Красотка предстала в почти невидимых трусиках на тоненьких лямках. Звезда забрала волосы в высокий хвост и слегка наклонила голову.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила похвастаться сочными формами в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне.
Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом.
Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье
А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры