Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд решила рассказать, как проводит самоизоляцию 

Красотка опубликовала архивное фото, на котором предстала в  пикантной позе, сообщает Politeka.net. 

Эби позировала в леопардовом обтягивающем боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст и оголило упругие ягодицы.

Звезда наклонилась, выставив пятую точку во всей красе. Дополнили образ аксессуары. 

Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы и смотрела из-под пышных ресниц.

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"Этот день в прошлом году 😩

Я наконец-то снимаю новый контент в эти выходные и возвращаюсь к своей работе 💃🏻 Я готовлю больше, чем когда-либо, отдыхаю, смотрю свои любимые телешоу и просто пытаюсь извлечь максимум из этого кошмара 💆🏻‍♀️ Надеюсь, вы все в безопасности 💗 ВДМ прямо сейчас ?? Комментарий ниже 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - подписала кадр красотка. 

За пять часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что Рэтчфорд выглядит просто чудесно, а это боди идеально пришлось ей по фигуре. Кроме того, фанаты обратили внимания на глаза красотки, в которых, по их мнению, можно утонуть. 

"Красотка в леопарде", - написал один из фанатов. 

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала без белья, прикрывая роскошные формы рукой. 

«Держи их крепче!», - написал один из фанатов. 

Красотка предстала в почти невидимых трусиках на тоненьких лямках. Звезда забрала волосы в высокий хвост и слегка наклонила голову. 

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила похвастаться сочными формами в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне.

Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом. 

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры