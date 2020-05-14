Не утихают споры вокруг интимной части тела американской поп-звезды Мадонны, которую та смело "подкорректировала"

Как передает Politeka.net, 61-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в весьма соблазнительном образе.

Мадонна примерила кружевное белье и "сеточку", показав, на сколько восхитительно выглядит. Певица повернулась к зеркалу спиной и сделала селфи. Наконец, пользователи смогут теперь разглядеть ее "пятую точку" и вынести свой вердикт.

Дело в том, что уже больше года, как Мадонну подозревают в пластической операции - мол, внезапно стали слишком круглыми ее "булочки". В январе прошлого года появилось видео выступления Мадонны в одном из баров Нью-Йорка. Тогда невозможно было не заметить огромные "бугорки" сзади. Одни предположили, что она воспользовалась накладками, а другие решили, что артистка внедрила в пикантную часть своего тела специальные силиконовые вставки.

Судя по свежим фото, очевидно, что это не накладки, а, значит, остается второй вариант.

Мадонна, к слову, никак не комментирует слухи. На этот раз она заговорила об операции, но опять же не об округлостях, а о колене.

"Наконец-то я получу восстановительное лечение моего недостающего хряща !! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после 8 месяцев боли. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻! Пожелайте мне удачи! 🙏🏼", - подписала фото звезда.

Пост артистки активно комментируют:

"Я люблю тебя, девочка, но эти импланты - уже слишком! 😢"

"Я в шоке. Она выглядит там страшно"

"Я люблю тебя, но ты испортила свое лицо и тело! Пожалуйста, прекрати, потому что тебя осталось немного!"

"У нее до сих пор тело как у 20-летней. 😍"

"Я предпочитаю, чтобы ты была такой, как раньше, без операции на заднице. Вот почему ты всегда с травмой. Они же тяжелые!"

Стоит отметить, еще одной любительницей пластики в таком возрасте является российская певица Алла Пугачева. Правда, 71-летняя звезда "подправляет" только лицо, не трогая другие части тела.

Напомним, "Как после Маши в постель с Аллой?": в сети показали жену-красотку Киркорова, которой он изменял с Пугачевой

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника