Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" заинтриговала кадром с намеком на "нового" возлюбленного

После второго развода любопытные поклонники особенно интересуются личной жизнью знаменитости - каждое новое фото Славы становится центром обсуждения. В этот раз Слава удивила необычным кадром, на котором можно разглядеть мужину. Певица сразу спросила у поклонников - кто же рядом с ней позирует? Фанаты высказались довольно неоднозначно, пишет Politeka.

Так, артистка засветила таинственного незнакомца, который и был ее фотографом, предложив угадать, кого скрывает от посторонних глаз.

«Детективное агентство «лунный свет» 😂 Внимание вопрос к знатокам:) Кто меня фоткал ?», - написала Каминская.

Вот что ответили фанаты:

«Лаура», «ЛЕО!», «Мама или дети😉», «Отражение в очках выглядит по-детски!😎🤗», «Леон😉», «Какая Вы красивая ☺️», «Муж», «Куртка Лауры в руках... наверное дочь...», «В очках отображается ребёнок, но плохо видно кто именно. Можно предположить, что если велик белый с розовым, то это была дочка».

Слава впервые за долгое время решила прокомментировать развод с мужем и даже заговорила о его новой избраннице, неожиданно ту пожалев.

«Чего нам грустить? У этих детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Может, в силу возраста», – рассказала певица об отношениях с экс-мужем.

Слава заявила, что даже немного сочувствует выбору девушки, но при этом считает, что Эдгару пора взрослеть:

"Ну, мы же, девочки, мудреем раньше. У него [Эдгара] сейчас такой период – показывать, что "мой писюн больше всех", – добавила Каминская.

«Она и так выбрала уже моего мужа. Нет, он хороший парень! Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Хотя, может, с ней он поменяется. Но мне кажется, что нет… Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин (во время пластических операций), а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина. Ну куда? Но я сама выбрала такую позицию – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

А еще Politeka писала, что похудевшая Каминская пошалила в гримерке без блузки

Также Politeka сообщала, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров