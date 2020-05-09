Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд радует поклонников по-разному

Звезда не только публикует в Инстаграм фото и видео, на которых демонстрирует свои прелести, но и показывает людям кадры из повседневной жизни, сообщает Politeka.net.

Недавно звезда представила сториз, на которых позирует вместе с горячими подружками. Одна из девушек праздновала день рождения.

Кадры получились довольно яркими, ведь девушки схватили за ногу именинницу, улыбались и целовали ее: "Какие лапочки".

Страстная Рэтчфорд надела желтое платье с глубоким декольте, под которым не было белья, что видно по выпирающим признакам.

Наряд обтянул сочные прелести красотки и тонкую талию.

Эби распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пухлые губы и темные ресницы.

Подружки Рэтчфорд выглядели также соблазнительно, глядя на эти кадры становится жарко. Все в мини, благодаря которому заметны стройные ножки, а облегающая и откровенная одежда - это что-то!

Поскольку фото были обнародованы в сториз, ни один из комментаторов не смог открыто высказать свое мнение об увиденном, но все же, можно с уверенностью сказать, что звезда получила массу комплиментов.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд предстала не привычной брюнеткой, а длинноволосой блондинкой.

На первом фото модель предстала в купальнике розового цвета, который открывал виды на спинку и упругую пятую точку, а на втором - в ярком бикини, которое натянулось на ее пышных формах.

"Я люблю играть с париками ;) 👱🏼‍♀️ Какой из них вам нравится больше? Левый или правый?", - написала модель.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры