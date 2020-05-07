Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос рассказала о том, как ее муж заразился вирусом и находился в тяжелом состоянии

Молодая мама Санта Димопулос сейчас воспитывает двоих детей, занимается собой и ведет свой профиль в Инстаграм. Недавно артистка устраивала специальный опрос в социальной сети, в результате которого открылась неожиданная для поклонников правда, сообщает Politeka.

Как выяснилось, отвечая на вопросы, Санта не сдержалась и рассказала о том, как ее муж переболел вирусом и почему поклонникам следует задуматься: болезнь – это не выдумка.

Так, поклонник спросил у певицы, верит ли она вообще в существование вируса, из-за которого все сейчас сидят на карантине, на что девушка честно призналась: ее муж переболел недугом с тяжелыми симптомами. Мужчина пробыл в больнице почти две недели и сам заявил, что еще никогда так сильно не болел.

"Кто не верит? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерли. Все очень серьезно. Берегите себя", – написала Санта.

До этого Санта Димопулос показала подросшую дочь и поделилась мнением, когда не стоит рожать детей.

«Когда не стоит хотеть/рожать детей? – мне пора (у всех подруг же есть уже); – материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители); – это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки💁🏻‍♀️); – реализация несбывшихся мечт в детях; – чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д); – продолжить род», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках видно Димпопулос с детьми. Как можно заметить, ее дочь заметно подросла, а сама звездная мама называет детей даром, который дается не всем.

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