Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась новым кадром из фотосессии в стильном купальнике

Так, в этот раз молодая фитнес-модель показала, как прогуливалась на пляже в красивом месте. В рамках фотосессии девушка позировала в новом купальнике необычного зеленого оттенка. Ана произвела впечатление на фанатов, ведь в последнее время она старается как можно активнее вести свой профиль в социальной сети Инстаграм и каждый день пополняет его фото. На стали исключением и специальные фан-аккаунты зведы, пишет Politeka.

Так, молодая модель позировала у специальных деревяных стен, украшеных специальными полосками ткани и пляжными камнями. Из-за мрачноватого освещения кожа знаменитости кажется еще более загорелой.

Ана позировала перед объективом без макияжа и в одном купальнике, волосы ее, как обычно, распущены, а из украшений можно заметить только сережки и аккуратное колье.

До этого молодая модель Ана Чери представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, который тут же вызвал массу обсуждений, ведь копия костюма принцессы Леи не могла остаться незамеченной.

«Пусть 4-го числа будет яркое ✨ Пометьте друга, который любит Звездные войны! Кроме того, какой фильм ваш любимый ?? Моя Империя наносит ответный удар !!! # MayThe4thBeWithYou #StarWars #PrincessLeia», - написала Ана под новым постом.

Поклонники отреагировали:

«Пусть четвертый тоже будет с тобой, принцесса Ана. Мой любимый должен быть Возвращение джедая. 💙💙», «Ну это жарко», «Девушка мечты ✨», «Сегодня у меня день звездных войн».

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