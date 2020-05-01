Модель Деми Роуз устроила дерзкую фотосессию без лифчика во время отдыха на пляже

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила показать все свои достоинства на двух пикантных фото, сделанных у пещеры с озером. Девушка появилась перед камерами в довольно провокационных позах, бесстыдно хвастаясь фигурой, сообщает Politeka.net.

Так, во время карантина звезда начала активно вести социальную сеть, отвечать на провокационные вопросы поклонников, проводить вопросы в социальных сетях и делиться архивными кадрами из отдыха и фотосессий. К примеру, в этот раз девушка показала себя с минимальным количеством одежды – в одной нижней части купальника.

Прикрыв грудь рукой, звезда позировала перед объективом с серьезным выражением лица. Затем, на следующем фото, девушка прикрылась своими же волосами, сидя спиной к камере и хвастаясь видом сзади. Некоторые фанаты тут же отметили, что "белье здесь лишнее", намекая на вид Деми.

Отметим, девушка уже давно является популярной Инстаграм-моделью нижнего белья и купальников. Во время карантина звезда, похоже, не думает останавливать съемки, поэтому периодически радует фолловеров яркими образами после фотосессий.

Весьма пышные формы Деми Роуз также показала без белья – девушка прикрылась необычным полу-халатиком, состоящим из лоскутков ткани, едва ли прикрывающих грудь и нижнюю часть тела знаменитости. Новое фото покорило поклонников, которые принялись сразу же массово комментировать новый пост.

«Где бы я хотел быть», «Ничего себе, конечно, нет слова, которое могло бы описать так много красоты и совершенства», «Великолепная Деми 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я жду тебя ...», «Оливковый сок», «Я люблю твой вид👙💋😉💋👙», «Ух ты, она такая красивая, как я хочу!».

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

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