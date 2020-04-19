Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми предстала на кадре совсем без одежды, облачившись лишь микроскопический купальник.



Позировала модель в ванной комнате, и благодаря отражению в зеркале она дала возможность рассмотреть все прелести. Деми нужно отдать должное, она смогла идеально продемонстрировать свою выдающуюся пятую точку, которая достигла немыслимых размеров.



Такая поза не оставила бы никого равнодушным, если бы модель опубликовала снимок не в своих сторис.



Ранее, британская модель пышных форм Деми Роуз опубликовала фото в белье.

Деми Роуз позировала в обольстительном черном бюстгальтере и лосинах, которые идеально сидели на ее обольстительных формах.

Белье прекрасно подчеркнуло талию девушки и ее пышную грудь, а лосины - ягодицы. Эффектности фото придало то, что перед съемкой Деми сделала яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в кокетливую прическу.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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