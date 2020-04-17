Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, показала роскошное тело без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Кто посмеет сказать, что она не сексуальная? Наслаждайтесь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Деми Роуз позирует без белья в пикантной позе на фоне заката. Как можно заметить, интимные места модель решила прикрыть руками.

Уточним, что поклонники Роуз активно лайкали снимок, хотя и не комментировали его.

До этого мы писали, что 25-летняя британская модель Деми Роуз не побоялась лишиться одежды ради жаркого фото, порадовав миллионы поклонников

Звезда опубликовала свежий снимок, а также видео в своем микроблоге в Инстаграм, решив заняться "благотворительностью".

Красотка предстала в традиционной манере - без капли смущения, засветив свои "безбрежные озера", не надев лифчика. Деми позировала на кровати в одних лишь трусиках сочного оранжевого оттенка.

Чтобы уж совсем не свести с ума фанатов, Роуз попыталась прикрыть необъятную красоту руками. Правда, размеры ее бюста настолько впечатляющие, что получилось немного забавно.

На видео модель показала себя в "тесной" черной майке, вскружив голову манящими изгибами.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.