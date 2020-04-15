Звезда показала все, что можно!

Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Счастливой вам Пасхи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует пикантном наряде без белья, прикрывая роскошные формы руками. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Господи, да они выпадут сейчас», «огонь!», «роскошное тело», «вау, клубничка!», «божественный вид», «люблю, когда ты так делаешь», «красотка!», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Ана Чери порадовала поклонников и сверкнула на карантине идеальными формами в наряде с вырезом.

«Мое лицо, когда Бен говорит мне, что сегодня вторник, а я думала, что это четверг, - кто еще потерял счет дням??? PS Я люблю тебя всем своим задом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Чери позирует в штанах и крохотной кофте, из-под которой выглядывают роскошные формы. Кроме того, из-под штанов звезды видно ее нижнее белье. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Вау, как выпирают…», «бомбезные фотки», «красотка»», «это очень горячо», «так страстно», «вот это настоящая красота», «на лице виднеется экстаз», «королева домашних нарядов», - пишут они.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».