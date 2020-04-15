Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая победила два раза на конкурсе лучших ягодиц мира, показала новое соблазнительное фото в Инстаграм

На фото Кортес позирует в носках, купальнике и белом топе или чем-то подобном. Сьюзи стала на корточки и показывала свою пятую точку. Она еще и была влажной, так как скорее всего модель перед этим купалась, ведь рядом можно увидеть бассейн. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 31 тысячу лайков и написали несколько комментариев, в которых отмечали идеальные формы модели, а один из пользователей отметил, что пятая точка "деликатес".

Ранее мы сообщали, что Бразильская модель Сьюзи Кортес разделась ради эффектного фото.

На фото Сьюзи Кортес позирует, сидя на стуле в большой хорошо освещенной комнате. Мисс Бум-Бум изящно выгнула спинку и положила одну руку на ягодицу, а второй поднесла ко рту огромный разноцветный леденец.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес потрясла внешним видом в откровенном фото.

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Так, Сьюзи позировала в черном боди, повернувшись к объективу спиной.

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