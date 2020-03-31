Актриса Беррак Тюзюнатач, прославившаяся после роли Михрюннисы-султан в сериале «Великолепный век», решилась на пластическую операцию

Стоит отметить, что турецкие СМИ и раньше называли Беррак самой красивой звездой в стране. А сама Беррак Тюзюнатач утверждала, что гордится природной красотой и не будет ничего в себе менять. Однако со временем она таки решила увеличить грудь. Артистка сама рассказала об этом журналистам.

«Я даже не окрашиваю волосы. У меня на лице нет ни пластики, ни ботокса. Я, как и моя мама, — за все натуральное. В то же время я признаю, что сделала операцию по увеличению груди, но не жалею об этом. Женщинам свойственно стремиться к идеалу», — призналась актриса.

Отметим, многие догадывались об этом, поскольку фигура Беррак Тюзюнатач за последние пару лет очень изменилась.

Добавим, что фанаты артистки не оценили такой шаг. По их мнению, она была прекрасна и раньше, а вмешательства пластических хирургов были лишними.

Сейчас звезда "Великолепного века снимается в нескольких сериалах, которые должны появиться на экранах уже в этом году. Однако громких ролей у нее нет. Поклонники артистки связывают ее творческое затишье со скандальной репутацией. Не так давно полиция задержала актрису с запрещенными веществами.

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