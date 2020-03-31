Актриса Беррак Тюзюнатач, прославившаяся после роли Михрюннисы-султан в сериале «Великолепный век», решилась на пластическую операцию
Стоит отметить, что турецкие СМИ и раньше называли Беррак самой красивой звездой в стране. А сама Беррак Тюзюнатач утверждала, что гордится природной красотой и не будет ничего в себе менять. Однако со временем она таки решила увеличить грудь. Артистка сама рассказала об этом журналистам.
«Я даже не окрашиваю волосы. У меня на лице нет ни пластики, ни ботокса. Я, как и моя мама, — за все натуральное. В то же время я признаю, что сделала операцию по увеличению груди, но не жалею об этом. Женщинам свойственно стремиться к идеалу», — призналась актриса.
Отметим, многие догадывались об этом, поскольку фигура Беррак Тюзюнатач за последние пару лет очень изменилась.
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Добавим, что фанаты артистки не оценили такой шаг. По их мнению, она была прекрасна и раньше, а вмешательства пластических хирургов были лишними.
Сейчас звезда "Великолепного века снимается в нескольких сериалах, которые должны появиться на экранах уже в этом году. Однако громких ролей у нее нет. Поклонники артистки связывают ее творческое затишье со скандальной репутацией. Не так давно полиция задержала актрису с запрещенными веществами.
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