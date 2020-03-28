Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым пикантным снимком, который был сделан в ванной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Леди в воде», - коротко говорится в сообщении.
Уточчним, что на снимке Рэтчфорд позирует сидя в ванной без белья. Звезда прикрыла наиболее пикантные места рукой. Фото произвело настоящий фурор среди ее поклонников.
«Космос!», «красотка», «правильно, дело к ночи», «бомбезная фигура», «невероятное тело», «вау, роскошная Эби», - пишут они.
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До этого мы писали, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эбигейл Рэтчфорд показала сногшибательные объемы в пикантном купальнике.
Популярность Эбигейл началась, когда девушка завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах.
Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – с такими данными, как у этой девушки, вряд ли стоит заниматься чем-то еще. Пользователи сети приходят в полный восторг от каждого снимка пышнотелой красавицы. Они буквально засыпают ее комментариями: "горячо", "осторожно, взрывоопасная красота", "Красота невыносимая" и прочее.
Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.