Небезызвестная инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Ким Кардашьян, решила публиковать архивные горячие кадры пока сидит, вероятно, дома на картине
Как передает Politeka.net, красотка имеет немалый запас кадров "с перчинкой" и в этот раз опубликовала фото, где она красуется в спортивном костюме.
Знаменитая украинка позировала и на полу, и у стены, и стоя, и сидя, а главное - без бра. Под мини, как бы это странно не звучало, толстовку с капюшоном фигуристая красавица забыла надеть белье, что зразу заметили и отметили ее поклонники в сети. В комментариях фаны звезды пишут, что она невероятная красавица, пусть и не совсем "от природы" такая, другим уже надоела Омович с ее постоянными голыми фото, третьи спрашивают контакты ее пластического хирурга.
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На другом кадре девушка лежит на животе, развязав лямки лифчика, чтобы ничто не мешало идеальному загару. Ради жаркого снимкам Алена подняла телефон вверх и запечатлела себя максмально в соблазнительной позе. Примечательно, чо при этом она подписала кадр "chill" - с англ. "простуда". Да и выражение лица красотки немного уставшее.
Ранее мы сообщали, Омович огорошила невероятно откровенным кадром - девушка без зазрения совести, лишившись последней надежды на целомудрие, посветила манящими формами, выбрав наиболее удачный ракурс. Алену засняли снизу: от изгибов ее тела кружится голова.
"Та уже без трусов сфоткайся"; "Во внутрь ещё залезь с камерой..."; "Я не вижу небо, вы его закрыли"; "Хочу задницу как у Алёны 🥰"; "Ох, провокаторша)) сейчас тут пз*ц начнется, к гадалке не ходи 👌"; "Какое красивое сердце❤️😍", - писали в комментариях.
Также мы писали, что модель показала, как отдыхает со своим возлюбленным в теплых краях. На фото они вместе с молодым человеком лежат на песке у кромки океана и нежно обнимаются. При этом сочные формы Алены в белом бикини вызывают зрительное наслаждение.
Напомним, что Алена Омович подразнила спелыми округлостями без белья: «размер впечатляет».
Как сообщала Politeka, Алена Омович едва не разорвала наряд внушительными формами: идеальный вид.
Также Politeka писала, что Алена Омович потрясла своими дыньками в белом платье: «самая горячая невеста».