Небезызвестная инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Ким Кардашьян, решила публиковать архивные горячие кадры пока сидит, вероятно, дома на картине

Как передает Politeka.net, красотка имеет немалый запас кадров "с перчинкой" и в этот раз опубликовала фото, где она красуется в спортивном костюме.

Знаменитая украинка позировала и на полу, и у стены, и стоя, и сидя, а главное - без бра. Под мини, как бы это странно не звучало, толстовку с капюшоном фигуристая красавица забыла надеть белье, что зразу заметили и отметили ее поклонники в сети. В комментариях фаны звезды пишут, что она невероятная красавица, пусть и не совсем "от природы" такая, другим уже надоела Омович с ее постоянными голыми фото, третьи спрашивают контакты ее пластического хирурга.

На другом кадре девушка лежит на животе, развязав лямки лифчика, чтобы ничто не мешало идеальному загару. Ради жаркого снимкам Алена подняла телефон вверх и запечатлела себя максмально в соблазнительной позе. Примечательно, чо при этом она подписала кадр "chill" - с англ. "простуда". Да и выражение лица красотки немного уставшее.

Ранее мы сообщали, Омович огорошила невероятно откровенным кадром - девушка без зазрения совести, лишившись последней надежды на целомудрие, посветила манящими формами, выбрав наиболее удачный ракурс. Алену засняли снизу: от изгибов ее тела кружится голова.

"Та уже без трусов сфоткайся"; "Во внутрь ещё залезь с камерой..."; "Я не вижу небо, вы его закрыли"; "Хочу задницу как у Алёны 🥰"; "Ох, провокаторша)) сейчас тут пз*ц начнется, к гадалке не ходи 👌"; "Какое красивое сердце❤️😍", - писали в комментариях.

Также мы писали, что модель показала, как отдыхает со своим возлюбленным в теплых краях. На фото они вместе с молодым человеком лежат на песке у кромки океана и нежно обнимаются. При этом сочные формы Алены в белом бикини вызывают зрительное наслаждение.

Напомним, что Алена Омович подразнила спелыми округлостями без белья: «размер впечатляет».

Как сообщала Politeka, Алена Омович едва не разорвала наряд внушительными формами: идеальный вид.

Также Politeka писала, что Алена Омович потрясла своими дыньками в белом платье: «самая горячая невеста».