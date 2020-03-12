Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новыми откровенными снимками с фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу модели в Instagram.

Так, девушка позирует во время отдыха за границей без белья, прикрывая внушительные прелести руками. Дополняет образ Квитко лишь часы в цвет. Фото спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Божественный вид!», «идеальное тело!», «богиня», «выглядишь потрясающе», «хороша, чертовка», «как же можно быть такой красивой?», «ты единственная и самая лучшая!», «бомба!», - пишут они.

До этого мы писали, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют в сети русской Кардашьян, благодаря ее завидным формам, взбудоражила публику новыми откровенными кадрами.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в черном сдельном купальнике (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Девушка покрутилась перед камерой, давая возможность фанатам разглядеть ее впечатляющую фигуру со всех ракурсов. Горячая блондинка без тени смущения выпятила шикарные прелести, от которых захватывает дух.

Поклонник взорвались комплиментами в комментариях, поставив за считанные часы более 300 000 "сердечек". К слову, у Квитко почти 11 миллионов фолловеров в Инстаграм, и девушка умело использует свою славу.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.