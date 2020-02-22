Горячая в прямом смысле встреча эвакуированных из Уханя граждан Украины в Новых Санжарах обнулила репутацию украинцев

Теперь в наши перспективы вряд ли поверят нормальные страны, а инвесторы хорошо подумают прежде, чем решиться на инвестиции.

Об этом в своем блоге на Фейсбуке пишет украинский политтехнолог Михаил Подоляк, передает Politeka.

Устроив истерию с эвакуированными гражданами, Украина показала, что реального патриотизма тут нет и в помине. Кроме того, страна опозорилась, продемонстрировав ненависть к собственным гражданам, а мир оценил «человеколюбие и толерантность».

Те же 35 кругов самолета в поисках пристанища Подоляк называет «кругами ада» и приговором фейковой стране.

Но самое страшное, что государства Украина как набора эффективных институтов и менеджеров не оказалось.

«Есть группа трусливых и бездарных ребят, которые тусят, веселятся и самопрезентуются. Пока тихо. Но стоит случиться кризису они быстро и вонюче обделываются и прячутся по скунсовым норам. Может, ещё раз поговорим о том, что им надо дать время?..», – иронизирует автор.

В конфликте, который накануне разыгрался в Новых Санжарах, тяжело не увидеть предвестники настоящего бунта с массовыми беспорядками и признаки сепаратизма.

И сейчас украинские власти оказались в ситуации, когда медлить, обещать и закрывать глаза на происходящее больше нельзя.

«Частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов. Немедленным изгнанием министров и обязательной унизительной поркой трусливого премьера Гончарука. Потому что это ведь этот юноша НИЧЕГО не делал ДО...», – отмечает политтехнолог.

Однако тут же он вспоминает о президенте Владимире Зеленском:

«А разве он способен принимать решения? Может, лучше видосик классный отснять? И потом с любовью смотретья. как быстро сгорает личный рейтинг...».

Все, что случилось за последние сутки в Украине, поставило крест на ее репутации. И 20 февраля войдет в историю, которой сложно гордится.

«У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле...», – подытожил Подоляк.

Ранее политтехнолог развеял миф о единстве украинцев и высмеял их псевдопатриотизм.

Напомним, всплыла неизвестная правда о дне позора, выяснилось, кто буйствовал в Новых Санжарах.

Как сообщала Politeka, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах, кадры из санатория.

Также Politeka писала, что в Новых Санжарах творится ад: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры.