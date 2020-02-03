Под Одессой отличилась местная чиновница-любительница «русского мира», которая стала посмешищем в сети после нелепой вечеринки

В частности, в Фонтанке глава сельсовета Наталья Мишина устроила императорское карнавальное шествие, а сама нарядилась в костюм российской императрицы.

На это обратил внимание активист Сергей Стерненко, который обнародовал видео странных развлечений местных чиновников, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"А вот недавно Наталья устроила вечеринку вместе с местными чиновниками. Мишина в роли российской императрицы, а другие - ее "придворные". 2020 на улице. В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - отмечает Стерненко.

Увиденное вызвало бурную дискуссию среди пользователей сети, которые предположили, что такие развлечения заставляют усомниться в душевном здоровье участников. Некоторые посетовали, куда смотрит СБУ, так как любители "русского мира" и дальше продолжают вольготно себя чувствовать в Одессе.

«Это клиника! У них что-то с мозгами, или лечить, или безнадега", «Боже, какой ад», «На здоровую голову такое не натянешь»,

"Карнавал моральных уродов", "То у них ролевые игры", "Бал ваты – это феерично",

«Постоянно один единственный вопрос, зачем нам сбу ???? 🙄 Почему вот эти все тв*ри свободно себя у нас чувствуют !!!!»,

«Какое село такая и сельрада»,

«Одесса вообще ватный город, не забывайте, что памятник Екатерине установлен ватанами, до сих пор стоит там .... это серьезно, это очень серьезно! Они ударят нам в спину, когда будет масштабный движ. Я прожил в этом славном месте 16 лет, и знаю, что говорю»,- возмущаются в сети.

Це Наталья Мішина, сільська голова с. Фонтанка біля Одеси. Раніше Мішина працювала в окупаційних органах так званого «Придністров‘я», тобто працювала на російську владу. Її син загинув 2 травня 2014, беручи участь в боях на боці російських терористів. Мішина також саботує демонтаж пам‘ятника солдатам НКВД, який досі стоїть в центрі села. А ось нещодавно Наталья влаштувала вечірку разом з місцевими чиновниками. Мішина була у ролі російської імператорки, а інші — її «придворні». 2020 рік надворі. В нормальній країні вона б вже давно сиділа. Але у нас вона продовжує сидіти на схемах, красти гроші з бюджету та пропагувати ідеї окупантів. t.me/ssternenko Gepostet von Sternenko am Samstag, 1. Februar 2020

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