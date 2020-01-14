За какие нарушения придется заплатить больше всего

Минимальная заработная плата в Украине вырастет с 1 января 2020 года, что скажется и на возможных штрафных санкциях для работодателей, сообщает Государственная фискальная служба

Штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде начисляются на основе минимальной заработной платы. Поскольку “минималка” с начала нового года выросла, увеличатся и штрафы, предупреждают в ГФС.

Наиболее серьезные санкции коснуться работодателей, которые пытаются минимизировать налоги за счет неофициального трудоустройства. Так, за доступ работника без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при фактическим выполнении работы полный день грозит штраф в 141 690 грн.

За задержку заработной платы и других предусмотренных законодательством выплат сотрудникам более чем на месяц, штраф может достичь 14 169 грн. Такую же сумму придется заплатить за недопуск на предприятие проверки касательно соблюдения трудового законодательства.

Невыплата минимальной заработной платы грозит штрафом на 47 230 грн. Аналогичная санкция грозит за несоблюдение законодательства относительно военнообязанных сотрудников.

Также напомним, что с 1 января размер прожиточного минимума в Украине вырастет до 2027 гривен, а минимальная зарплата - до 4723 гривен. Если сравнивать с "минималкой" за 2019 год, то она выросла на 13%.

По прожиточному минимуму ситуация следующая: для детей в возрасте до 6 лет он составляет 1179 гривен, от 6 до 18 лет — 2218 гривен, для трудоспособных украинцев — 2102, а для лиц, утративших трудоспособность — 1638 гривен.

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