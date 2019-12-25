Украинская певица Светлана Лобода удивила необычным снимком среди "колонн греческого дворца"
Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала без одежды, сверкнув идеальными формами. Так, на певице черный сдельный купальник. Светлана приняла пикантную позу для удачного кадра: она выгнула спинку, соблазнительно выпятив свою "пятую точку", одну руку подняла вверх, дотронувшись до колонны, а другой смущенно прикрыла глаза.
"Мы строили этот сказочный дом И логики не давалась любовь ........ (продолжай....)
#сказочныйдом #soldout", - подписала снимок звезда.
Комментирующие пришли в неописуемый восторг от горячего кадра, засыпав певицу восторженными откликами.
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"снесло мою крышуу, когда я увидела Светууу"
"Все ниже и ниже целуй меня нежно снесло мое крышу побудь со мной нежно ❤️❤️🔥🔥🔥обожаю эту песню"
"у этой девушки ноги отбой ну остальное отбой"
"кто сказал, что богиня красоты Афродита?? эти люди Вас не видели.. 😂"
"Шикарное тело🔥🔥🔥"
"Только песня вышла из головы 😅 И Светлана опять напомнила 👌🏼"
"Эти ноги 😻🔥"
Напомним, к выходу нового альбома Лободы в Москве установили необычный арт-объект. Певица поспешила сфотографироваться на его фоне.
«В честь выхода моего альбома «SOLD OUT» установлен арт-объект в самом центре Москвы — парке искусств «Музеон». Снимай фото и выкладывай с хештегом #SOLDOUTнаМузыке. Геолокация отмечена над фото 📍», – подписала снимок артистка.
Ранее мы сообщали, Лобода восхитила сеть кадром из гримерки. Она готовилась к концерту и не удержалась, чтобы не похвастасться своим идеальным внешним видом. В галаз сразу же бросаются удивительные алые губы артистки. Также невозможно не заметить пленительную зону декольте.
Кроме того, мы писали, Светлана поразила фото в пикантной позе с раздвинутыми ногами. Певица занималась спортивными упражнениями в черных лосинах и светлом топе.
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.