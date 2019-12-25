Украинская певица Светлана Лобода удивила необычным снимком среди "колонн греческого дворца"

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала без одежды, сверкнув идеальными формами. Так, на певице черный сдельный купальник. Светлана приняла пикантную позу для удачного кадра: она выгнула спинку, соблазнительно выпятив свою "пятую точку", одну руку подняла вверх, дотронувшись до колонны, а другой смущенно прикрыла глаза.

"Мы строили этот сказочный дом И логики не давалась любовь ........ (продолжай....)

#сказочныйдом #soldout", - подписала снимок звезда.

Комментирующие пришли в неописуемый восторг от горячего кадра, засыпав певицу восторженными откликами.

"снесло мою крышуу, когда я увидела Светууу"

"Все ниже и ниже целуй меня нежно снесло мое крышу побудь со мной нежно ❤️❤️🔥🔥🔥обожаю эту песню"

"у этой девушки ноги отбой ну остальное отбой"

"кто сказал, что богиня красоты Афродита?? эти люди Вас не видели.. 😂"

"Шикарное тело🔥🔥🔥"

"Только песня вышла из головы 😅 И Светлана опять напомнила 👌🏼"

"Эти ноги 😻🔥"

Напомним, к выходу нового альбома Лободы в Москве установили необычный арт-объект. Певица поспешила сфотографироваться на его фоне.

«В честь выхода моего альбома «SOLD OUT» установлен арт-объект в самом центре Москвы — парке искусств «Музеон». Снимай фото и выкладывай с хештегом #SOLDOUTнаМузыке. Геолокация отмечена над фото 📍», – подписала снимок артистка.

Ранее мы сообщали, Лобода восхитила сеть кадром из гримерки. Она готовилась к концерту и не удержалась, чтобы не похвастасться своим идеальным внешним видом. В галаз сразу же бросаются удивительные алые губы артистки. Также невозможно не заметить пленительную зону декольте.

Кроме того, мы писали, Светлана поразила фото в пикантной позе с раздвинутыми ногами. Певица занималась спортивными упражнениями в черных лосинах и светлом топе.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.