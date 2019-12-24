Пожаловалась медикам на боли в груди, а потом...

Известный российский режиссер Галина Волчек впала в кому

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что народную артистку СССР госпитализировали вечером 23 декабря в Москве из-за проблем с сердцем.

По словам инсайдера, артистка пожаловалась медикам на боли в груди, в связи с чем принято решение о срочной госпитализации.

В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". В этом же году она получила звание народной артистки СССР. Также Волчек является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательницей Государственной премии СССР и премии Президента РФ.

На этот раз он показал фото Людмилы Васильевны без макияжа, с полотенцем на голове и Татьяны Васильевой в похожем «тюрбане». Садальский просит не критиковать актрис, а только сравнить, кому из них такой образ идет больше.

На фото Максакова, очевидно, только приняла душ. Внешний вид 77-летний актрисы шокировал поклонников. Ведь раньше она утверждала, что никогда не прибегала к услугами пластических хирургов. А на фото результат, как говорится, налицо. Актриса явно перенесла не одно хирургическое вмешательство, начиная от рино и блефаропластики и заканчивая подтяжкой лица.

Ранее сообщалось, что знаменитую артистку госпитализировали в Москве. 79-летняя Людмила Максакова сама приехала в одну из столичных клиник. Легендарная артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Врачи провели осмотри и приняли решение госпитализировать актрису. По предварительным данным, у Людмилы Максаковой диагностировали глаукому. Не исключено, что артистке предстоит хирургическое вмешательство. Решение будет принято после всех необходимых обследований. Ранее сообщалось, что известная российская актриса Людмила Максакова в очередной раз стала объектом критики. Интерес к артистке подогревает ее давний друг Станислав Садальский, который периодически публикует снимки своих подруг, Людмилы Максаковой и Татьяны Васильевой в своем Instagram.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

Как сообщала Politeka, ,еда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».

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