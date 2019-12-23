Легенда российского кино, дочь прославленного актера Льва Дурова Екатерина умерла 13 декабря, но только сейчас стали известны подробности трагедии

Ее супруг Владимир Ершов решился рассказать, при каких обстоятельства скончалась артистка, передает Starhit.

Екатерину Дурову похоронили в окружении самых близких, друзей и коллег на Митинском кладбище.

Известие о том, что актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием, стало для окружения шоком. Она всегда була такой актисной и жизнерадостной в обществе, что коллегии приятели даже не могли предположить, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем.

Так, актер Александр Балуев рассказал, что даже не мог подумать о страшном диагнозе артистки.

"Дурова была полна надежд, я не предполагал даже, что она болела. Для меня это было неожиданностью. Она была для меня дорогим человеком и прекрасной актрисой. Я знаю ее всю свою жизнь", – признался тот.

В близком окружении рассказали, что Екатерине Дуровой удалось победить онкологию, но справиться с осложнениями сил уже не хватило. Актриса умерла после одного из многочисленных хирургических вмешательств.

"Рак победили, но убили кишечник. Вот такие дела. За два дня – две операции подряд. Она была центром всего…" – заявил муж Дуровой.

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